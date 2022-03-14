BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Nef Stadyumu'na hareket etti! Josef yerine o isim!
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Zorlu derbi öncesinde Beşiktaş takım otobüsü müsabakanın oynanacağı Nef Stadyumu'na doğru harekete geçti. A Spor muhabiri Sercan Dikme siyah beyazlı ekipte Josef De Souza'nın yerine Can Bozdoğan'ın ilk 11'de olabileceğini açıkladı. İşte derbi öncesinde Beşiktaş'ın son durumu... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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