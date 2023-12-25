Feyyaz Uçar'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonunda Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte o açıklama...
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