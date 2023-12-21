Erman Toroğlu'dan Rıza Çalımbay'a eleştiri! "Bunları bilerek geldin"
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay'ı eleştirdi. Toroğlu, "Sen bunları bilerek geldin Rıza hoca. Sen dışarıdayken daha başka konuştun. 'Bu kadro daha iyi oynar, bu kadroyu ben daha iyi oynatırım' diyerek geldin. Gelir gelmez 2. maçtan şikayet etmeye başladı. Ya şikayet etmeyecektin ya da hiç konuşmayacaktın. İkili olmaz. Rıza hoca kendini ayırıyor, suçu hata yapan oyunculara yıkıyor. Şu konuşma Rıza hocaya olmadı." dedi. | Beşiktaş haberleri
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