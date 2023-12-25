Beşiktaş'ın sayılmayan golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Kara Kartal karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Erman Toroğlu, karşılaşmanın 35. dakikasında Salih Uçan'ın osfayt sebebiyle iptal edilen golünü yorumladı.
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