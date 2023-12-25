Video Besiktas Videoları Beşiktaş'ın sayılmayan golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı

Beşiktaş'ın sayılmayan golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Kara Kartal karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Erman Toroğlu, karşılaşmanın 35. dakikasında Salih Uçan'ın osfayt sebebiyle iptal edilen golünü yorumladı.

25 Aralık 2023 | 23:37
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:18
Beşiktaş'ın sayılmayan golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı 25 Aralık 2023 | 12:00
00:16
Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! 25 Aralık 2023 | 12:00
00:34
Oyunculara flaş sözler! "Ruh, aidiyet, özveri yok" 22 Aralık 2023 | 12:00
02:52
Toroğlu'dan Çalımbay'a eleştiri! "Bunları bilerek geldin" 21 Aralık 2023 | 12:00
01:36
"Bu adamı Beşiktaş'a nasıl alırsınız" 21 Aralık 2023 | 12:00
01:36
Toroğlu Beşiktaş'ın yıldız ismini eleştirdi! 21 Aralık 2023 | 12:00
01:07
Beşiktaş'tan 2 yıldıza transfer kancası! 14 Aralık 2023 | 12:00
01:09
"Futbolla alakası yok" 10 Aralık 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN