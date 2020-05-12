12 Mayıs 2020, Salı
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Fatih Aksoy'dan flaş itiraf! "Önce Beşiktaş'ta..."
Demir Grup Sivassporlu futbolcu Fatih Aksoy, A Spor'da Son Sayfa programına bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Aksoy, "Kalan 8 maçı yeni sezon öncesi oynamak daha mantıklı olurdu. Önce Beşiktaş'ta sonra da Avrupa'da oynamak istiyorum. 4. bitirsek bile başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Hayalim Beşiktaş forması giymek." ifadelerini kullandı.
12.05.2020
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