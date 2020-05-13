13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'ta N'Sakala'da işlem tamam

Beşiktaş sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek N'Sakala'yla iki yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.
13.05.2020
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