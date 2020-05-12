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Marcelo: Beşiktaş'a dönersem mutlu olurum

Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes, siyah-beyazlı ekibe dönme şansı olursa, bundan mutluluk duyacağını söyledi.
12.05.2020
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