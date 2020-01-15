15 Ocak 2020, Çarşamba

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Erzurumspor Beşiktaş maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Erzurum halkı karşılaşmaya hazır. işte detaylar..
15.01.2020

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