BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Maç bitti ortalık karıştı! İşte yaşananların detayları...
Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip maçı 3-2 kazandı. Ancak mücadele bittikten sonra saha karıştı. Bir yandan kulübüler arasında tarrışma yaşanırken diğer yandan bir taraftar sahaya atladı ve Beşiktaşlı oyunculara saldırdı. Detayları Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme açıkladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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