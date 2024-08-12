Cher Ndour Beşiktaş için İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler...
Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta tranfser çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların, Fransız devi PSG'den kadrosuna kattığı 20 yaşındaki merekz orta saha oyuncusu Cher Ndour İstanbul'a geldi. İşte o görüntüşler...
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