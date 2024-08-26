Beşiktaş'ın yeni transferi Uduokhai, İstanbul'da!
1.93'lük boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, TSİ 23.50'de İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki stoper, havaalanı çıkışında Beşiktaş atkısıyla basın mensuplarına poz verdi. İşte ilk görüntüler...
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