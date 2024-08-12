Beşiktaşlı yıldıza büyük övgü! "İnanılmaz oynadı"
A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Samsunspor - Beşiktaş maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Keskin, "Beşiktaş’taki en önemli oyuncu Gedson Fernandes’ti, inanılmaz oynadı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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