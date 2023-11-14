Çarpıcı tespit! "Beşiktaş'ın bütünleşmesi lazım"
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta, seçim hazırlıkları sürüyor. A Spor yorumcusu Erol Kaynar, siyah-beyazlılardaki durumu değerlendirdi ve "Beşiktaş’ın artık kavgayı bırakıp bütünleşmesi lazım." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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