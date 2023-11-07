Burak Yılmaz'ı bu sözlerle eleştirdi! "İyi idare edemedi"
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın devre arasında Eric Bailly ile Tayfur Bingöl arasında bir gerginlik yaşandı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın yaşananları iyi idare edemediğini ifade etti. | Beşiktaş haberleri
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