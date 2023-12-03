BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Erman Toroğlu'dan flaş Şenol Güneş sözleri! "Hesabı ondan sorarım"
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti ve ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bu takımı kim çalıştırdı 1.5 yıl? Şenol hocadan hesabı ondan sorarım. Burak Yılmaz sonradan geldi. Demek ki kötü bir takım bırakmışlar ki sakatlıklar oldu." ifadelerini kullandı.
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