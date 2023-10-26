Beşiktaş'ta o isme dikkat çekti! "Eğer oynamazsa..."
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. hafta maçında Norveç'in Bodo Glimt takımına konuk olacak. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar'dan dikkat çeken bir yorum geldi. BJK SPOR HABERLERİ
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