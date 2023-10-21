Beşiktaş'tan maç sonu büyük isyan! "Sahada hakem mi vardı?"
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, siyah beyazlıların 2-1 kaybettiği Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Baltacı, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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