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Beşiktaş yönetimini hedef aldı! “Lige tamamen havlu atabilir”

Beşiktaş, Süper Lig'e ve Konferans Ligi'ne istediği gibi başlayamadı. Hedeflerin odağı olan siyah-beyazlı ekibe bir eleştiri daha A Spor yorumcusu Murat Özbostan'dan geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

27 Ekim 2023 | 15:43
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