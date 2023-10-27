Beşiktaş yönetimini hedef aldı! “Lige tamamen havlu atabilir”
Beşiktaş, Süper Lig'e ve Konferans Ligi'ne istediği gibi başlayamadı. Hedeflerin odağı olan siyah-beyazlı ekibe bir eleştiri daha A Spor yorumcusu Murat Özbostan'dan geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
“Lige tamamen havlu atabilir” 27 Ekim 2023 | 12:00
00:35
Beşiktaş'ta o isme dikkat çekti! "Eğer oynamazsa..." 26 Ekim 2023 | 12:00
03:37
Beşiktaş'tan maç sonu büyük isyan! 21 Ekim 2023 | 12:00
04:36
Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! 21 Ekim 2023 | 12:00
00:33
Erman Toroğlu: Hatayı onda aramam! 21 Ekim 2023 | 12:00
00:08
Dev Derbi öncesi taraftarlar arasında olaylar çıktı! 21 Ekim 2023 | 12:00
00:45
Dev derbi öncesi büyük gerginlik! 21 Ekim 2023 | 12:00
05:24
İşte Beşiktaş'ta G.Saray maçı öncesi son durum! 20 Ekim 2023 | 12:00