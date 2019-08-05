05 Ağustos 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş'a İspanyol stoper
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Villareal forması giyen İspanyol stoper Victor Ruiz ile anlaşma sağladı. Konuyla ilgili detayları A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı.
05.08.2019
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, son olarak Villarreal forması giyen İspanyol stoper Victor Ruiz'i kadrosuna kattı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper bölgesi için takviye istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Villarreal'den Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. İspanyol savunmacının yarın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
EN ÇOK İZLENENLER
- Ahmet Ağaoğlu: "Obi Mikel transferi kolay olmadı"
- Deniz Türüç: "Herkese nasip olmaz"
- Yusuf Yazıcı Fransa'ya böyle uğurlandı
- 6 numara için yeni hedef Bakayoko
- Trabzonspor Sörloth ile imzaladı
- Beşiktaş'tan Bolasie hamlesi
- Kolarov'da mutlu son
- Serdal Adalı'dan transfer açıklaması
- Falcao'dan transfer açıklaması
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"