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Beşiktaş'a İspanyol stoper

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Villareal forması giyen İspanyol stoper Victor Ruiz ile anlaşma sağladı. Konuyla ilgili detayları A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı.
05.08.2019

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, son olarak Villarreal forması giyen İspanyol stoper Victor Ruiz'i kadrosuna kattı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper bölgesi için takviye istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Villarreal'den Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. İspanyol savunmacının yarın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

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