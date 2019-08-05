05 Ağustos 2019, Pazartesi

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Abdullah Avcı'dan flaş karar! İki isimle yollar ayrılıyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da sürdürdüğü kampını tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'dan radikal kararlar geldi... Tecrübeli teknik adam, kampta yaptığı analizle takımda öne çıkan ve etkisiz performans gösteren isimleri belirledi ve bu doğrultuda iki futbolcunun takımdan ayrılması yönünde rapor verdi.

Giriş Tarihi: 05.08.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 15:35
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Abdullah Avcı'dan flaş karar! İki isimle yollar ayrılıyor

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Avusturya kampını tamamladı.

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Abdullah Avcı'dan flaş karar! İki isimle yollar ayrılıyor

Siyah beyazlılar Avusturya kampında oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyet alamadı ve gol atamadı.

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Abdullah Avcı'dan flaş karar! İki isimle yollar ayrılıyor

Hazırlık maçlarında parlak bir performans sergileyemeyen siyah beyazlılarda yaşanan sakatlık sorunları da teknik direktör Abdullah Avcı'yı sıkıntıya düşüren faktörlerden biri oldu.

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Abdullah Avcı'dan flaş karar! İki isimle yollar ayrılıyor

Başarılı teknik adam, kampta yaptığı analizle öne çıkan ve etki gösteren oyuncuları belirledi.

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Abdullah Avcı'dan flaş karar! İki isimle yollar ayrılıyor

İşte TRT Spor'un haberine göre, Avcı'nın hazırladığı kamp raporu:

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