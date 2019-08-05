05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Abdullah Avcı'dan flaş karar! İki isimle yollar ayrılıyor
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da sürdürdüğü kampını tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'dan radikal kararlar geldi... Tecrübeli teknik adam, kampta yaptığı analizle takımda öne çıkan ve etkisiz performans gösteren isimleri belirledi ve bu doğrultuda iki futbolcunun takımdan ayrılması yönünde rapor verdi.
Giriş Tarihi: 05.08.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 15:35
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