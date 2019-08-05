05 Ağustos 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'tan Bolasie hamlesi

Burak Yılmaz'ın sakatlığı Beşiktaş'ı hücum hattı için takviye arayışına itti. Sabah Gazetesinin haberine göre siyah beyazlı yönetim, ​Everton'dan Cenk Tosun'un takım arkadaşı Yannick Bolasie'yi gündemine aldı.
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