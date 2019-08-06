06 Ağustos 2019, Salı
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Beşiktaş Aboubakar'ı istiyor
Siyah beyazlılar, golcü oyuncu Vincent Aboubakar için harekete geçti.
06.08.2019
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