Beşiktaş için Aboubakar iddiası

Portekiz basını, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Aboubakar'ı transfer etmek için ocak ayında harekete geçeceğini iddia etti.

Beşiktaş - Aboubakar aşkı bitmek tükenmek bilmiyor. Portekiz basınından Abola'da yer alan habere göre siyah beyazlılar eski golcüsünü transfer etmek için ara transfer döneminde harekete geçecek. 27 yaşındaki futbolcunun Porto'da yeterince şans bulamadığı için takımdan ayrılmayı istediği aktarıldı. Aboubakar'ın Porto'dan ayrılması halinde öncelikli isteğinin ise Beşiktaş'tan yana olduğu kaydedildi. Porto'nun Aboubakar'ı ara transfer döneminde göndermeyi düşündüğü de haberde yer aldı.

Vincent Aboubakar bu sezon Porto forması altında sadece Şampiyonlar Ligi'nde Krasnodar ile oynanan maçın son 5 dakika süre alabildi. 27 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.