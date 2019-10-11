11 Ekim 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta başkanlığa 4 aday çıktı
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayları başvurularını tamamladı. Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay, İsmail Ünal ve Serdal Adalı siyah beyazlı kulübün yeni başkanı olmak için sandıkta birbirlerine rakip olacak.
11.10.2019
Beşiktaş'ta başkan adayları belli oldu.
Siyah beyazlı kulübün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan isimler son günde başvurularını yaptı.
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