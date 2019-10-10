10 Ekim 2019, Perşembe

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Serdal Adalı resmen Beşiktaş başkanlığına aday oldu! İşte ilk sözleri

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, kulüp başkan adaylığı için yönetim kurulu listesini divan kuruluna sunarak resmen başkan adayı oldu.
10.10.2019

Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki seçim için aday olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden başarılar diliyorum. Sizin de bildiğiniz gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. 1-2 gün sonra konuşmak istiyorum. Sorularınızı cevaplarız. Yapacaklarımızı anlatırız. Camiamızın nelere ihtiyacı olduğunu konuşuruz." dedi.

Serdal Adalı'nın ardından Hürser Tekinoktay da Beşiktaş Divan Kurulu'na resmen başkan adaylığı başvurusunu yaptı. İmzaları Tekinoktay'ın avukatı Aker Çıtak teslim etti. Çıtak, ''Bu seçimde kim başkan olursa olsun Beşiktaş'ı bu sıkıntılı zamanlarından kurtaracaktır.'' sözlerini kullandı.

İşte Nur Çebi'nin Divan Kurulu başkanlığına gönderdiği başvuru belgesi:

Serdal Adalı resmen Beşiktaş başkanlığına aday oldu! İşte ilk sözleri Serdal Adalı resmen Beşiktaş başkanlığına aday oldu! İşte ilk sözleri 10.10.2019
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