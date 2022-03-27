BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'e Sergen Yalçın benzetmesi! "Bin kaset izlemektense..."
Bu sezon istediği istikrarı sağlayamayan Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu el değiştirdi. Sergen Yalçın'ın yerine getirilen Önder Karaveli beklentileri karşılayamadı ve Valerien Ismael siyah beyazlı ekibin yeni teknik direktör oldu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Beşiktaş'ın kararını değerlendirdi. Uluç, "Beşiktaş daha önce de sezon bitmeden Sergen hocayı getirdi, bir sonraki sezon şampiyonluk geldi. Hocanın bin kaset izlemektense takımla beraber bir idman yapması daha değerli." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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