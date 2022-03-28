BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dikkat çeken Valerien Ismael sözleri! "3'lü savunma fikri korkutucu geliyor"
Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i getirdi. Fransız çalıştırıcı yaptığı açıklamayla 3-4-3 sisteminde uzman olduğu ve takımı da bu sistemde oynatacağının sinyalini verdi. A Spor yorumcusu Taner Karaman, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünü değerlendirdi. Karaman, "Kalan dönem için 3'lü savunmaya geçme fikri korkutucu geliyor. Daha fazla efor gerektiren bir oyun tarzı. Beşiktaş'ın savunmasının 3'lü savunmaya uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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