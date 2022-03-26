Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi! Josef de Souza ve Miralem Pjanic...
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Basına açık yapılan idmana, Josef de Souza katılmadı. Miralem Pjanic bireysel olarak çalışırken, Oğuzhan Özyakup da takımla çalıştı. Ayrıca Valerien Ismael göreve gelmeden önce takımın başında bulunan Önder Karaveli de idmanı kenardan takip etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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