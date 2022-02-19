BEŞİKTAŞ HABERLERİ - "Önder hocanın oyunu kazandırmaz" Beşiktaş'ın o detayına dikkat çekti!
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İzmir temsilcisi Altay'ı Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaşlı oyuncuların o istatistiğine dikkat çekti. Karaman, "Beşiktaş bu maçta ikili mücadelede Sivasspor'un gerisinde kaldı ve fiziksel mücadeleye önem veren Sivasspor gibi takımlara karşı oynarsa kaybeder. Hiçbir takımın stoper ikilisi 90 dakika boyunca 0 ikili mücadele kazanma lüksü yoktur. Tek bir bölgede iki oyuncunuzun toplamda 49 top kaybetme lüksü yoktur. Önder hocanın bu oyunu kazandırmaz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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