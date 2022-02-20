BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında çarpıcı sözler! "Önder Karaveli'nin 8 bin TL maaş alması..."
A Spor yorumcusu Hayri Beşer, canlı yayında flaş değerlendirmelerde bulundu. Önder Karaveli hakkında da konuşan Beşer, "Beşiktaş'ın 8 bin TL maaş veriyor olması konuşulması gereken bir konu. Böyle üst düzey bir kulübün 8 bin TL maaş alması duvardan duvara vurulması ve ayıplanması gereken bir durum. Türkiye'de altyapı hocalarına adeta asgari ücret düzeyinde imkanlar sağlayıp onlardan yıldızlar yetiştirmesini beklemek Türk futbolunun içerisinde bulunduğu tezatı yansıtan bir durum" dedi. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
Çarpıcı sözler! "8 bin TL maaş alması..." 20 Şubat 2022 | 12:00
00:52
"Önder hocanın oyunu kazandırmaz" Beşiktaş'ın o detayına dikkat çekti! 19 Şubat 2022 | 12:00
00:24
Toroğlu penaltı pozisyonunu açıkladı! "Değmemek için çabalıyor ama..." 19 Şubat 2022 | 12:00
00:42
Toroğlu'dan Güven Yalçın sözleri: Bu maçta 7-8 kez... 19 Şubat 2022 | 12:00
00:37
Toroğlu'dan Vida'ya şok eleştiri! "Yaparken utanmıyor" 19 Şubat 2022 | 12:00
01:18
Toroğlu'dan Beşiktaş'a sert sözler! "Eksiklere sığınmasın" 19 Şubat 2022 | 12:00
03:09
Dolmabahçe'de son durum! O isimler kadroda yok 19 Şubat 2022 | 12:00
03:28
Pasquale açıklandı! İşte G.Saray'ın yeni yapılanması... 17 Şubat 2022 | 12:00