BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu penaltı pozisyonunu açıkladı! "Değmemek için çabalıyor ama..."
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay'ı konuk etti. Kartal evinde rakibini 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Altay'ın son dakikalarda itiraz ettiği penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Penaltının babası. Topa değmemek için çabalıyor ama biraz 'cız' yapıyor. Topa değse penaltı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Toroğlu penaltı pozisyonunu açıkladı! "Değmemek için çabalıyor ama..." 19 Şubat 2022 | 12:00
00:42
Toroğlu'dan Güven Yalçın sözleri: Bu maçta 7-8 kez... 19 Şubat 2022 | 12:00
00:37
Toroğlu'dan Vida'ya şok eleştiri! "Yaparken utanmıyor" 19 Şubat 2022 | 12:00
01:18
Toroğlu'dan Beşiktaş'a sert sözler! "Eksiklere sığınmasın" 19 Şubat 2022 | 12:00
03:09
Dolmabahçe'de son durum! O isimler kadroda yok 19 Şubat 2022 | 12:00
03:28
Pasquale açıklandı! İşte G.Saray'ın yeni yapılanması... 17 Şubat 2022 | 12:00
01:05
Ersin ve Rıdvan sezon sonu yolcu! 17 Şubat 2022 | 12:00
02:35
Çebi'den Sancak ve Güneş açıklaması! 16 Şubat 2022 | 12:00