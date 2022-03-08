BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a sevindirici haber!
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlı ekibi sevindiren 2 haber geldi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'a gün içerisinde 2 iyi haber geldi ama 1 soru işareti 1 kötü haber de gelecek. Pjanic'in durumu henüz belli değil. Josef De Souza ve Domagoj Vida derbide forma giyebilecek. Welinton'un durumu ise tam net değil. Oynamama ihtimali var." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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