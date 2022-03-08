BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'a 2 kötü haber!
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde siyah beyazlı ekipte iki isim maça yetişemeyecek. A Spor muhabiri Sercan Dikme son durumu aktardı. Dikme, "İki oyuncu da oynamayacak. Welinton'un Atiba'ya oranla sakatlığı daha uzun sürecek. Welinton'un sakatlığı 2 hafta sürecek. Atiba ise bu hafta takımla çalışamayacak. Josef ve Vida ise derbide oynayabilecekler. Pjanic'in durumu ise 1-2 gün içerisinde belli olacak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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