BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Önder Karaveli sözleri! "Başakşehir'in ikinci golünde..."
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir'in attığı ikinci golde Önder Karaveli'yi eleştirdi. Toroğlu, "Welinton'a yere otur diyeceksin. Necip gelse kurtaracak mı? Bu kenardaki teknik heyetin zaafıdır." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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