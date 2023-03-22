BEŞİKTAŞ HABERLERİ: FIFA'nın talimatını örnek gösterdi! "Haksızlığa yol açıyor"
A Spor yorumcusu Erol Kaynar flaş açıklamalarda bulundu. Kaynar, "FIFA'nın bu konu ile ilgili açık bir maddesi var. Ligden bir nedenle çekilen takımların maçlarının sayılamayabileceğini söylüyor. Yaşanan vahim olaydan sonra çekilen takımların oynayamayacakları maçları hükmen mağlup saymak haksızlığa yol açıyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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