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Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş sözleri: Kalecisini göremedim!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor’u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, siyah-beyazlı takım hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler...

18 Mart 2023 | 19:59
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