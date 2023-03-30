Beşiktaş'ın talebiyle ilgili flaş sözler! "Mevcut kararın..."
A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Kulüpler Birliği toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Kulüpler Birliği, hangi görüşü bildirirse bildirsin nihayetinde kararı verecek olan TFF ve zaten verilmiş bir karar var. Bu kararın değişimi için on yedi takımın bir arada hareket edeceği bir öneri olmalıydı. Ben, mevcut kararın değişmeyeceğini düşünüyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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