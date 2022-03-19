BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Önder Karaveli'ye şok sözler! "Beşiktaş'ın ağırlığını kaldıramıyor"
Sezonu istediği gibi sürdüremeyen Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor'u evinde ağırladı. İki takımın zorlu mücadelesi 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maç sonunda siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Önder Karaveli'yi eleştirdi. Toroğlu, "Önder Karaveli'nin vücut dili iyi değil. Beşiktaş ağırlığını kaldıracak yüz ve vücut ifadesi yok. Beşiktaş teknik direktörü öyle durmaz. Elbise büyük geliyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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