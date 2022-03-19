BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Beşiktaş'ın penaltı istediği pozisyonu değerlendirdi! "Larin teması alınca..."
Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor'u evinde ağırlayan Beşiktaş öne geçtiği maçtan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maç sonunda siyah beyazlı ekibin penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Ben bu pozisyonda penaltı vermem. Ghezzal'ın pozisyonunda da vermem. Savunma oyuncusu perdeleme yapıp ayağını koyuyor. Larin teması hisseder hissetmez kendini bırakıyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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