BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Beşiktaşlı oyuncuları eleştirdi! "Kafada bitirmişler"
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Hatayspor'u ağırladı. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ı eleştirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'a iyi niyetli bakmışsınız. N'Koudou 3.5 aydan sonra oyuna girdikten sonra Beşiktaşlı futbolculara bakmak lazım. Girdikten sonra o farkı yaratıyorsa diğer oyunculara bakmak lazım. Oyuncular kafada bitirmiş." dedi. | Beşitkaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Toroğlu Beşiktaşlı oyuncuları eleştirdi! "Kafada bitirmişler" 19 Mart 2022 | 12:00
01:14
Toroğlu'dan Beşiktaşlı isme flaş sözler! "Ne oynuyor? 19 Mart 2022 | 12:00
00:31
Beşiktaş - Hatayspor maçı öncesi Kartal'ın 11'i... 19 Mart 2022 | 12:00
01:52
Flaş Ersin ve Arda sözleri! 19 Mart 2022 | 12:00
03:26
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı! 19 Mart 2022 | 12:00
02:49
İşte Beşiktaş'ta Hatayspor maç öncesi son durum 19 Mart 2022 | 12:00
01:20
Övgü dolu sözler! "Ersin gibi olabilir" 19 Mart 2022 | 12:00
00:38
Uluç'tan Güneş sözler! "Gelecek sezon..." 18 Mart 2022 | 12:00