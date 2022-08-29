BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Beşiktaş'a övgü dolu sözler! "Rakipler havlu atar"
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş böyle 5-6 maç oynasın rakipler havlu atar. Her maç böyle oynaması zor. Lig uzun ama Beşiktaş bu sene çok iş yapar." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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