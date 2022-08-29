Dele Alli Beşiktaş - Sivasspor maçında ilk 11'de başlayacak mı?
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak konusu olan Dele Alli ile ilgili "Fiziksel olarak hazır. Teknik direktör Valerien Ismael tarafından ilk 11'de şans verilecek" dedi. (BJK spor haberi)
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