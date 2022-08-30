Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst Sivasspor maçı sonrası konuştu! "60'tan sonra düştük"
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u 3-1 ile geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrası siyah beyazlıların yıldız santrforu Wout Weghorst, açıklamalarda bulundu. Weghorst, "Harika bir maçtı. Beşiktaş'ta bu sezon takım olarak en iyi ilk yarıyı oynadık. Kaliteli oyun, iyi oyun. 60. dakikadan sonra biraz düştük. Bunu geliştirmeliyiz. Bunun için çalışacağız." İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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