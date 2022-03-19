BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı isme flaş sözler! "Ne oynuyor?
Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Hatayspor'u ağırladı. Zorlu mücahedenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ta oyun şekli yok. Güven Yalçın ne oynuyor? Güven nerede oynuyor? Orta sahada oynayacak birisi değil. Ya santrfor oynatacaksın ya da oynatmayacaksın." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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