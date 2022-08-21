BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı! "Alnını karışlarım"
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaşlı oyuncular penaltı için itiraz ettiler. Hakem VAR'a gitti. O pozisyonu televizyondan izleyerek penaltıdır ve ya değildir diyen varsa alnını karışlarım." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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