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Beşiktaş Karagümrük maçı sonrası Salih Uçan: Bugünlere şans eseri gelmedim!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Salih Uçan açıklamalarda bulundu ve "Rekabet her zaman olacaktır. Ben iyi bir oyuncuyum. Bugünlere şans eseri gelmedim." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

22 Ağustos 2022 | 00:23
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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Uçan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Ciddi sakatlıklar, hastalıklar geçirdim geçen sezon. Çok kilo kaybettim. Bu sezon çok şükür hiç antrenman kaçırmadan, sakatlanmadan devam ediyorum. Fiziksel olarak o mücadeleyi kaçırmamam gerekiyor.

Bana 'Salih Uçan takımda kalır' gözüyle bakılmıyordu. Bu düşünceyi tersine çevirdiğimi düşünüyorum.

Rekabet her zaman olacaktır. Ben iyi bir oyuncuyum. Futbolda 12. yılım. Bugünlere şans eseri gelmedim. Talihsizlikler yaşamadığım sürece hem ben hem de takım için iyi olacaktır.

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