TRANSFER HABERİ: Dele Alli Beşiktaş için resti çekti!
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Dele Alli, Everton’ın bugün Nottingham Forest ile oynayacağı maçın kadrosunda olmak istemediğini kulübüne iletti. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte o sözler…
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