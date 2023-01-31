BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında flaş Beşiktaş sözleri! "Fenerbahçe maçına kadar kaybetmezse..."
A Spor yorumcusu Taner Karaman, "5'te 5 yapmanın verdiği motivasyonla birlikte Fenerbahçe maçına kadar kaybetmezse veya minimum kayıpla giderse "Fenerbahçe'yi geçebilirim" maçına çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
"F.Bahçe maçına kadar kaybetmezse..." 31 Ocak 2023 | 12:00
04:34
Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferini tamamladı! 30 Ocak 2023 | 12:00
00:52
Güneş'e övgü dolu sözler: Beşiktaş'ın çehresi değişti! 28 Ocak 2023 | 12:00
00:14
Erman Toroğlu: Şampiyonluğa oynarken... 27 Ocak 2023 | 12:00
02:13
Toroğlu: Savunma yapan yok! 27 Ocak 2023 | 12:00
02:19
Beşiktaş Aissa Laidouni'yi transfer etmek istiyor! 25 Ocak 2023 | 12:00
03:01
Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan açıklaması! 24 Ocak 2023 | 12:00
26:27
Aboubakar'dan flaş F.Bahçe açıklaması! 24 Ocak 2023 | 12:00