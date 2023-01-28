Şenol Güneş'e övgü dolu sözler: Beşiktaş'ın çehresi değişti!
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Takım Oyunu programında siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili olarak övgü dolu ifadeler kullandı. Kapsal, "Şenol Güneş geldikten sonra Beşiktaş'ın çehresi değişti." dedi. İşte o sözler...
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