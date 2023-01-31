Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Karagümrük-Beşiktaş izle
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isterken; ev sahibi ekip ise 5 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... Peki; Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Karagümrük-Beşiktaş maçı öncesi tüm detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
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